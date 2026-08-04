TaskU a Aktie
WKN DE: A3CR4H / ISIN: US87652V1098
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: TaskUs A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
TaskUs A veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,286 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 297,6 Millionen USD gegenüber 294,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,10 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,23 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,18 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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