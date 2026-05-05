TaskU a Aktie

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WKN DE: A3CR4H / ISIN: US87652V1098

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: TaskUs A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TaskUs A lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TaskUs A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,344 USD. Dies würde einem Zuwachs von 49,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem TaskUs A 0,230 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TaskUs A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 296,7 Millionen USD im Vergleich zu 277,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,23 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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