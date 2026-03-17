TAT Technologies LtdShs Aktie

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WKN: 884632 / ISIN: IL0010827264

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17.03.2026 07:01:06

Ausblick: TAT Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TAT Technologies veröffentlicht am 18.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,392 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TAT Technologies ein EPS von 0,310 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 17,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 48,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD im Vergleich zu 1,00 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 179,5 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 152,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

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