Ausblick: TAT Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TAT Technologies präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,300 USD aus. Im letzten Jahr hatte TAT Technologies ebenfalls einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 44,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TAT Technologies einen Umsatz von 43,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD im Vergleich zu 1,37 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 196,7 Millionen USD, gegenüber 178,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at