Ausblick: TAT Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TAT Technologies äußert sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen, dass TAT Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,194 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll TAT Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 40,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,49 Prozent verringert.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,47 USD, gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 197,0 Millionen USD im Vergleich zu 178,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at