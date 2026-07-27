Ausblick: TATA Capital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TATA Capital wird am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 3,50 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 43,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 43,36 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,92 Milliarden INR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,13 INR, gegenüber 11,76 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 196,65 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 314,24 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at