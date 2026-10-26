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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: TATA Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TATA Capital wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,00 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 46,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,73 INR je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 46,19 Milliarden INR gegenüber 77,50 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 40,40 Prozent.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,31 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,76 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 194,54 Milliarden INR, gegenüber 314,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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