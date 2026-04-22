TATA Capital Aktie
WKN DE: A41NVK / ISIN: INE976I01016
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: TATA Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TATA Capital stellt am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 3,90 INR aus. Im letzten Jahr hatte TATA Capital einen Gewinn von 2,67 INR je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll TATA Capital mit einem Umsatz von insgesamt 41,67 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 44,50 Prozent verringert.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,76 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,32 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 158,43 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 282,70 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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