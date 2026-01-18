TATA Capital Aktie

TATA Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NVK / ISIN: INE976I01016

18.01.2026 07:01:06

Ausblick: TATA Capital präsentiert Quartalsergebnisse

TATA Capital äußert sich am 19.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,40 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 38,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,46 INR erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TATA Capital in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,06 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 39,79 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 59,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,63 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 9,32 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 158,13 Milliarden INR, gegenüber 282,70 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

TATA Capital Ltd REgistered Shs 144A Reg S 358,75 1,04% TATA Capital Ltd REgistered Shs 144A Reg S

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

