Ausblick: Tata Consultancy Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tata Consultancy Services lässt sich am 11.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tata Consultancy Services die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 30,97 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 28,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 24 Analysten von einem Zuwachs von 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 602,75 Milliarden INR gegenüber 553,09 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 42 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 127,37 INR im Vergleich zu 115,19 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 44 Analysten durchschnittlich bei 2.445,01 Milliarden INR, gegenüber 2.254,58 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at