Ausblick: Tata Global Beverages legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tata Global Beverages veröffentlicht am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,22 INR je Aktie gegenüber 2,82 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 19 Analysten von einem Zuwachs von 13,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 50,22 Milliarden INR gegenüber 44,44 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,56 INR, gegenüber 13,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 30 Analysten durchschnittlich auf 198,93 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 175,59 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at