Tata Global Beverages Aktie
WKN DE: A1C07B / ISIN: INE192A01025
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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Tata Global Beverages mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tata Global Beverages wird am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,76 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,09 INR erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tata Global Beverages in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 55,74 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 49,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
28 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,34 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 15,59 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 226,76 Milliarden INR, gegenüber 202,30 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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