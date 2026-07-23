Ausblick: Tata Global Beverages stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tata Global Beverages wird am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,31 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 27,51 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,38 INR je Aktie erzielt worden waren.

Tata Global Beverages soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,03 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,01 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,59 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 227,27 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 202,30 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at