Ausblick: Tata Global Beverages zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tata Global Beverages äußert sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,41 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 46,08 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Tata Global Beverages für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 52,54 Milliarden INR aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,97 INR im Vergleich zu 13,06 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 29 Analysten durchschnittlich bei 200,86 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 175,59 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at