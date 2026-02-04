Ausblick: Tata Motors gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Tata Motors wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -5,086 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tata Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 14,81 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 37,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 705,95 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.135,75 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,87 INR, während im vorherigen Jahr noch 78,80 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.501,13 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4.376,07 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at