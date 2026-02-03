Ausblick: Tata Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tata Power wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,19 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,22 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 155,93 Milliarden INR gegenüber 153,91 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,02 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 12,42 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 702,75 Milliarden INR, gegenüber 650,80 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at