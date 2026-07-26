Tata Power Aktie
WKN DE: A1JKU6 / ISIN: INE245A01021
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26.07.2026 07:01:06
Ausblick: Tata Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tata Power stellt am 27.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 3,15 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,31 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 184,89 Milliarden INR gegenüber 180,35 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 14,66 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 11,72 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 748,78 Milliarden INR, gegenüber 620,31 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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