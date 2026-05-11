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WKN DE: A1JKU6 / ISIN: INE245A01021

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Tata Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tata Power wird sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,04 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,26 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 159,84 Milliarden INR gegenüber 170,96 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,51 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,65 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 12,42 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 661,16 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 650,80 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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