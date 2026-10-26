Tata Steel Aktie

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WKN DE: A3DR4L / ISIN: INE081A01020

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Tata Steel gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Tata Steel wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,68 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tata Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 2,49 INR in den Büchern gestanden.

21 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 586,89 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 637,11 Milliarden INR aus.

Die Prognosen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 13,22 INR, gegenüber 8,65 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 32 Analysten durchschnittlich 2.615,10 Milliarden INR im Vergleich zu 2.321,40 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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