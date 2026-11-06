Tata Steel Aktie
WKN DE: A0X9H1 / ISIN: US87656Y4061
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06.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tata Steel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Tata Steel stellt am 07.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,278 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tata Steel in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 6,61 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, gegenüber 0,980 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 31 Analysten durchschnittlich auf 27,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,27 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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