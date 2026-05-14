Ausblick: Tata Steel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tata Steel präsentiert am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,295 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,71 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,49 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,993 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,320 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 32 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 25,18 Milliarden USD, gegenüber 25,85 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at