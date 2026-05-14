Tata Steel Aktie

Tata Steel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9H1 / ISIN: US87656Y4061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Tata Steel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tata Steel präsentiert am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,295 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,71 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,49 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,993 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,320 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 32 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 25,18 Milliarden USD, gegenüber 25,85 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tata Steel Ltd. (spons. GDR)

mehr Nachrichten

Analysen zu Tata Steel Ltd. (spons. GDR)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tata Steel Ltd. (spons. GDR) 19,00 2,70% Tata Steel Ltd. (spons. GDR)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich vor dem Wochenende mit negativer Tendenz. An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen