Tata Steel Aktie
WKN DE: A3DR4L / ISIN: INE081A01020
|
06.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tata Steel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tata Steel veröffentlicht am 07.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,68 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Tata Steel nach den Prognosen von 21 Analysten 637,11 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 586,89 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,30 INR, wohingegen im Vorjahr noch 8,65 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 32 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.615,10 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2.321,40 Milliarden INR waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tata Steel Ltd Registered Shs
|
06.11.26
|Ausblick: Tata Steel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.10.26
|Ausblick: Tata Steel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Tata Steel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Tata Steel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Tata Steel Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Tata Steel Ltd Registered Shs
|186,00
|2,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.