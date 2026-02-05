Ausblick: Tata Steel präsentiert Quartalsergebnisse

Tata Steel wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Tata Steel für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,18 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,24 Prozent auf 580,67 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Tata Steel noch 536,48 Milliarden INR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,60 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,74 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 29 Analysten durchschnittlich auf 2.339,58 Milliarden INR, gegenüber 2.185,43 Milliarden INR im Vorjahr.

