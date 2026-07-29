Tata Steel Aktie
WKN DE: A3DR4L / ISIN: INE081A01020
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Tata Steel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tata Steel präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,33 INR. Dies würde einem Zuwachs von 39,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tata Steel 1,67 INR je Aktie vermeldete.
22 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 531,78 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Tata Steel für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 578,71 Milliarden INR aus.
31 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,37 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,65 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.593,86 Milliarden INR, gegenüber 2.321,40 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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