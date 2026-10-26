Tata Steel Aktie
WKN DE: A0X9H1 / ISIN: US87656Y4061
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Tata Steel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tata Steel veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,278 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,61 Milliarden USD aus – eine Minderung von 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tata Steel einen Umsatz von 6,72 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD im Vergleich zu 0,980 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich bei 27,27 Milliarden USD, gegenüber 26,27 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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