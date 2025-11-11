Ausblick: Tata Steel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tata Steel lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,258 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,28 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,43 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,08 USD, gegenüber 0,320 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 26,40 Milliarden USD im Vergleich zu 25,85 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

