Tata Steel Aktie
WKN DE: A0X9H1 / ISIN: US87656Y4061
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Tata Steel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Tata Steel lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,245 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
22 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,21 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tata Steel für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,07 Milliarden USD aus.
Die Schätzungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,980 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 33 Analysten von durchschnittlich 27,05 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 26,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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