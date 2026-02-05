Ausblick: Tata Steel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tata Steel wird am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass Tata Steel für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,241 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Tata Steel soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,44 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,320 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,06 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 25,85 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at