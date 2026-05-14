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WKN DE: A3DR4L / ISIN: INE081A01020

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Tata Steel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tata Steel wird sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,73 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tata Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 623,99 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 10,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tata Steel einen Umsatz von 562,18 Milliarden INR eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,16 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,74 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 33 Analysten im Durchschnitt 2.321,25 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2.185,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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