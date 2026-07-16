Ausblick: Tata Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tata Technologies lässt sich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tata Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,65 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tata Technologies noch 4,19 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 30,44 Prozent auf 16,23 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 19,53 INR je Aktie, gegenüber 13,47 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 65,94 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 55,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at