Ausblick: Tata Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tata Technologies wird am 16.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,95 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,60 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,17 Milliarden INR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,97 INR je Aktie, gegenüber 16,69 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 53,63 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 51,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at