Ausblick: Tatva Chintan Pharma Chem präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tatva Chintan Pharma Chem wird am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,50 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7400 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 INR je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,38 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 61,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 859,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,77 INR, gegenüber 2,44 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 5,36 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,82 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at