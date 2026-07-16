Ausblick: Tatva Chintan Pharma Chem stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tatva Chintan Pharma Chem wird sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 6,05 INR. Dies würde einem Zuwachs von 113,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tatva Chintan Pharma Chem 2,84 INR je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,17 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,46 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,75 INR im Vergleich zu 17,98 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 6,27 Milliarden INR, gegenüber 5,06 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at