Taysha Gene Therapies Aktie
WKN DE: A2QCJL / ISIN: US8776191061
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Taysha Gene Therapies präsentiert Quartalsergebnisse
Taysha Gene Therapies wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
12 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,097 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 21,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,080 USD je Aktie erzielt worden waren.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 66,96 Prozent auf 0,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,405 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,340 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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