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WKN DE: A2QCJL / ISIN: US8776191061

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Taysha Gene Therapies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Taysha Gene Therapies wird am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Taysha Gene Therapies im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,113 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,090 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Taysha Gene Therapies nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 0,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 65,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,460 USD im Vergleich zu -0,340 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,2 Millionen USD, gegenüber 9,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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