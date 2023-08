Ausblick: TAZMO präsentiert Quartalsergebnisse

TAZMO präsentiert in der am 10.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 34,40 JPY je Aktie gegenüber 52,84 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,02 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 2,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TAZMO einen Umsatz von 6,85 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 157,70 JPY im Vergleich zu 162,09 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 31,80 Milliarden JPY, gegenüber 24,36 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at