Ausblick: TAZMO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAZMO präsentiert in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 48,10 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TAZMO ein EPS von 70,07 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll TAZMO im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,71 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 272,30 JPY, gegenüber 289,94 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 37,90 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 35,87 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at