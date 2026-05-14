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WKN: A0B7BF / ISIN: JP3468000009

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: TAZMO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TAZMO gibt am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 34,40 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TAZMO noch 58,70 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll TAZMO 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,05 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TAZMO 7,52 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 196,00 JPY im Vergleich zu 244,30 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 36,10 Milliarden JPY, gegenüber 35,43 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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