TAZMO Aktie
WKN: A0B7BF / ISIN: JP3468000009
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: TAZMO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TAZMO wird am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 51,90 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 78,66 JPY je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,79 Milliarden JPY – ein Minus von 21,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAZMO 11,13 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 267,55 JPY im Vergleich zu 289,94 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 35,90 Milliarden JPY, gegenüber 35,87 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
