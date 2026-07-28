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Tbo Tek Aktie

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WKN DE: A40DNY / ISIN: INE673O01025

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Tbo Tek öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tbo Tek lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,61 INR gegenüber 5,90 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Tbo Tek 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,56 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 67,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tbo Tek 5,11 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 34,60 INR im Vergleich zu 22,88 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 36,54 Milliarden INR, gegenüber 26,77 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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