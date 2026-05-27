Ausblick: Tbo Tek veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tbo Tek wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,99 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 76,86 Prozent auf 7,89 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 23,71 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 21,73 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 26,54 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,37 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at