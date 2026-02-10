Tbo Tek Aktie

Tbo Tek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40DNY / ISIN: INE673O01025

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Tbo Tek zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tbo Tek wird sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,95 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tbo Tek 4,70 INR je Aktie erwirtschaftet.

Tbo Tek soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,02 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 66,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 27,23 INR im Vergleich zu 21,73 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 26,36 Milliarden INR, gegenüber 17,37 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Tbo Tek Limited Registered Shs

