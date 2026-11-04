TCI Express Aktie
WKN DE: A2JKU8 / ISIN: INE586V01016
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: TCI Express mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TCI Express äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,15 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,23 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 8,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,34 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,09 Milliarden INR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,78 INR, während im vorherigen Jahr noch 21,21 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,49 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,37 Milliarden INR waren.
Redaktion Finanzen.net
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