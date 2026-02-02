Ausblick: TCI Express öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TCI Express wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,15 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 4,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,10 Milliarden INR gegenüber 2,96 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 25,89 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 22,36 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,54 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at