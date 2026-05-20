Ausblick: TCM Group A-S Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TCM Group A-S Registered wird am 21.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,690 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TCM Group A-S Registered 1,15 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 351,7 Millionen DKK gegenüber 308,1 Millionen DKK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,76 DKK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,51 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,45 Milliarden DKK, gegenüber 1,28 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at