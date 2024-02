Ausblick: TCM Group A-S Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TCM Group A-S Registered wird am 28.02.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,130 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,31 DKK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll TCM Group A-S Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 290,0 Millionen DKK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 274,9 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren, um 5,49 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,69 DKK je Aktie, gegenüber 7,77 DKK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 1,09 Milliarden DKK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,15 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at