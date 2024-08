Ausblick: TCM Group A-S Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TCM Group A-S Registered veröffentlicht am 21.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,900 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TCM Group A-S Registered noch 1,34 DKK je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll TCM Group A-S Registered nach den Prognosen von 2 Analysten 292,5 Millionen DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 264,1 Millionen DKK umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,72 DKK, gegenüber 2,20 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,15 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden DKK generiert wurden.

