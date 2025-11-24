Ausblick: TCM Group A-S Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TCM Group A-S Registered wird sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,26 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,840 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 292,7 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 277,7 Millionen DKK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,19 DKK aus, während im Vorjahreszeitraum 5,52 DKK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,21 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at