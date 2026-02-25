TCM Group A-S Registered Shs Aktie

TCM Group A-S Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H77X / ISIN: DK0060915478

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: TCM Group A-S Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TCM Group A-S Registered wird am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass TCM Group A-S Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,760 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,20 DKK je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,05 Prozent auf 325,7 Millionen DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 301,4 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,85 DKK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,52 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,27 Milliarden DKK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,21 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

