Ausblick: TCM Group A-S Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TCM Group A-S Registered lädt am 24.02.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 DKK. Im Vorjahresquartal waren 1,74 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TCM Group A-S Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 274,1 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren noch 274,2 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,56 DKK, während im vorherigen Zeitraum noch 11,55 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,15 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,11 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at